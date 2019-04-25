В Днепре мужчина на Audi обворовал частный дом и угрожал патрульным

Из дома пропали 2 000 гривен и золотые украшения

Фото: полиция.













В Днепре оперативно задержали вора на Audi, который украл деньги и золото. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

В среду, 24 апреля, около 12 часов дня, в полицию позвонил мужчина и сообщил о краже. Он рассказал, как видел, что из окна его дома по улице Адмирала Макарова вылез неизвестный, сел в автомобиль и уехал. Из дома пропали 2 000 гривен и золотые украшения.

"Патрульные нашли свидетелей и опросили их. Также, на одном из близлежащих домов, полицейские увидели камеры наблюдения, что зафиксировали автомобиль, который мог использовать злоумышленник. Полицейские оперативно проверили территорию и на одной из улиц заметили автомобиль и остановили его", – говорится в сообщении.

Во время общения с правоохранителями водитель вел себя агрессивно, угрожал и пытался уехать.

Патрульные осмотрели машину и заметили на сиденье золотые украшения. Водитель отказался говорить, откуда у него золото.

Вскоре приехал заявитель и узнал свои вещи. Также вызвали и следственно-оперативную группу.

Напомним, в Одесской области мужчина с ружьем разогнал банду грабителей. В Беляевском районе четверо разбойников попытались ограбить дом, но получили жесткий отпор.

Ранее в Одесской области грабители ворвались в дом жительницы Тарутинского района, связали хозяйку и, угрожая ей физической расправой и обещая сжечь здание, отобрали сбережения женщины.

Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

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