В Одессе иностранец жестоко избил гантелей женщину

Пострадавшая оказалась в больнице, а ее обидчика задержала полиция

В Одессе иностранец был задержан полицией по подозрении в жестоком избиении своей 30-летней сожительницы, которая получила несколько ударов гантелей в лицо. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным стражей порядка, у женщины диагностирован перелом костей носа, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, она находится в больнице.

"По словам одесситки, мужчина неожиданно и без какой-либо причины начал агрессивно себя вести, после чего схватил гантель и стал наносить удары ей в лицо", – говорится в сообщении.

В свою очередь, 41-летний иностранный гражданин отказался от объяснений своих действий. На данный момент его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также полиция начала уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Задержанному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в августе полиция задержала дебошира, который избивал женщин в Одессе. Мужчина шел по улицам и нападал на каждую встречную женщину.

В сентябре его отпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Мужчина сдал правоохранителям все документы для выезда-въезда в Украину.

Также мы писали о том, как в Одесской области в маршрутке избили женщину. Факт насилия произошел в Черноморске, пострадавшая отказалась писать заявление на обидчика.