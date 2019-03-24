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В Одессе "минировали" международный автовокзал

Сегодня, 01:25

Нарушителю светит до трех лет

В Одессе "минировали" международный автовокзал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6b4/677/5c56b46774ff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6b4/677/5c56b46774ff0.jpg Одесса Нарушителю светит до трех лет

В Одессе задержан и взят под стражу злоумышленник, сообщивший о якобы заминировании Международного автовокзала.

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Анонимное сообщение о минировании поступило в полицию 22 марта.

"Из здания автовокзала и прилегающей территории эвакуировали около 70 пассажиров и персонал вокзала, автотранспорт был отведен на безопасное расстояние. Во время проверки территории взрывных устройств обнаружено не было, учреждение возобновило работу", – сообщили в полиции.

В совершении указанного уголовного преступления был разоблачен и задержан ранее судимый 45-летний житель Овидиопольского района.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что находясь под воздействием алкоголя у него возникло желание пошутить", – отметили в полиции.

Правонарушителю объявлено о подозрении по ч.1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), он задержан и помещен в ИВС. Следствие по делу продолжается.

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