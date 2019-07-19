Под Житомиром полицейские задержали банду наркоторговцев

Мужчины занимались сбытом амфетамина









Под Житомиром правоохранители разоблачили и задержали банду наркодилеров. Мужчины сбывали амфетамин, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, в банду входили трое местных жителей. Первого из них, 27-летнего жителя села Глибочици, задержали во время продажи психотропа. В тот же день копы провели обыски в домах задержанного и его двух его пособников-односельчан.

"В результате следственных действий в жилище 34-летнего жителя с. Глубочицы мы обнаружили посуда и принадлежности, которые могли использоваться для изготовления психотропного средства, а также готовый порошок и растительное сырье, расфасованные в свертки, и еще 4 полиэтиленовых пакетика с кристаллическим веществом. В доме другого, 33-летнего его односельчанина, в холодильнике обнаружен и изъят пакет с 20 граммами белого порошка", – рассказал начальник Житомирского отделения полиции Сергей Крошко.

Как выяснилось, что готовый амфетамин фигуранты сбывали, держа телефонную связь с определенным кругом заинтересованных людей. Сейчас преступника грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

"Все мероприятия проходили в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого РогаДнепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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