В Одессе на внедорожнике у монаха обнаружили подозрительный предмет
Полиция открыла расследование по факту обнаружения устройства слежения
В Одессе сотрудникам полиции поступила информация о том, что под внедорожником монаха Свято-Ильинского мужского монастыря найден подозрительный предмет, аккуратно пристроенный внизу, чтобы он был незаметен.
Как сообщил в своем Facebook советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк, устройство было обнаружено, поскольку "монахи – люди внимательные, особенно те, кто обычно ездит на таких внедорожниках".
"На место прибыли инженеры взрыво-технической службы, провели обследование, подозрительный предмет оказался GPS-трекером, при помощи которого велось вероятная слежка то ли за монахом, то ли за его роскошным авто", – подчеркнул он.
Также Форостяк отметил, что стражи порядка попытаются выяснить, "с какой целью, кто и зачем" организовал эту слежку, "но в этой истории прекрасно все".
"Вопросы о патриархате, скромности слуги божьего и отказа от светских проявлений жизни – это за кадром. Забавно будет услышать версии вроде – это преступные проявления конкурентов, или это связано с профессиональной деятельностью..." – с юмором написал советник.
Отдельно он признал, что, ради справедливости стоило бы отметить вероятность того, что слежку могли организовать обычные преступники, которые хотели завладеть роскошным авто – "прости их тогда, Боже".
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Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.
Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.
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