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В Одессе на внедорожнике у монаха обнаружили подозрительный предмет

Сегодня, 15:00

Полиция открыла расследование по факту обнаружения устройства слежения

В Одессе на внедорожник монаха установили устройство слежения
В Одессе на внедорожник монаха установили устройство слежения. Фото: Facebook

В Одессе сотрудникам полиции поступила информация о том, что под внедорожником монаха Свято-Ильинского мужского монастыря найден подозрительный предмет, аккуратно пристроенный внизу, чтобы он был незаметен.

Как сообщил в своем Facebook советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк, устройство было обнаружено, поскольку "монахи – люди внимательные, особенно те, кто обычно ездит на таких внедорожниках".

"На место прибыли инженеры взрыво-технической службы, провели обследование, подозрительный предмет оказался GPS-трекером, при помощи которого велось вероятная слежка то ли за монахом, то ли за его роскошным авто", – подчеркнул он.

Также Форостяк отметил, что стражи порядка попытаются выяснить, "с какой целью, кто и зачем" организовал эту слежку, "но в этой истории прекрасно все".

"Вопросы о патриархате, скромности слуги божьего и отказа от светских проявлений жизни – это за кадром. Забавно будет услышать версии вроде – это преступные проявления конкурентов, или это связано с профессиональной деятельностью..." – с юмором написал советник.

Отдельно он признал, что, ради справедливости стоило бы отметить вероятность того, что слежку могли организовать обычные преступники, которые хотели завладеть роскошным авто – "прости их тогда, Боже".

Напомним, в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься. 

На розыски подозреваемого у полиции ушло два месяца. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.


Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.

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Тег Одесса, слежка, монах

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