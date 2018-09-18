В Одессе на взятке погорел высокопоставленный таможенник

Сегодня, 23:44

Чиновник брал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений для внешнеэкономических операций


facebook.com/SFSofUkraine

facebook.com/SFSofUkraine

facebook.com/SFSofUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Правоохранители установили, что чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешительных документов для внешнеэкономических операций. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценивал от $2 тыс.", – сообщает во вторник пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук.

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Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс.

"Сотрудники СБУ задержали чиновника вблизи рабочего места во время получения всей суммы взятки", – сказано в сообщении.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
Одесса, взятка, СБУ, взятки, таможня, чиновник

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Источник:

"Сегодня"

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