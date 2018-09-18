Запорожские копы наведались в вуз и постелили ковры из денег: опубликованы фото

Стали известны подробности о взяточничестве в одном из запорожских вузов

В Запорожской государственной инженерной академии сотрудники полиции провели обыски в рамках уголовного расследования выдачи фиктивных дипломов студентам-иностранцам. Как сообщили в местном Управлении защиты экономики, должностные лица этого вуза зачисляли иностранцев на основании поддельных документов о среднем образовании или о переводе из другого института.

Также в схеме была задействована коммерческая структура, которая занималась поиском иностранных студентов и обеспечивала их прибытие в Украину в случае необходимости.

"Иностранцы, которые получали диплом, в действительности не учились, приезжали на территорию Украины исключительно для решения финансовых вопросов. Дальнейшее прохождение учебного процесса и решение вопросов сдачи сессий контролировали должностные лица вузов", – говорится в сообщении.

В ходе расследования были установлены личности подозреваемых, и 17 сентября стражи порядка пришли с обысками в академию, а также в офис коммерческой структуры и на места жительства фигурантов дела.









В результате были изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность, а также крупные суммы в валюте – более 110 тысяч долларов и 70 тысяч евро, что по нынешнему курсу составляет около пяти с половиной миллионов гривен

Досудебное расследование уголовного производства по статье "злоупотребление властью или служебным положением" продолжается.

Напомним, ранее в Запорожской области на получении взятки в пять тысяч долларов задержали прокурора одного из отделов Мелитопольской местной прокуратуры.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.