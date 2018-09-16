"Продавали" водительские права: в Сумской области разоблачили работников сервис-центров МВД

Сегодня, 11:46

Одному из злоумышленников грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Сумской области разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, которые систематически получали взятки за выдачи удостоверений на право управления транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

"Сумской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области, Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, которые наладили схему систематического получения неправомерной выгоды за выдачу удостоверений на право управления транспортом", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленники работали с представителем одной из автошкол Сумской области. Таким образом за взятку человек получал водительское удостоверения даже не прибывая в ТСЦ РЦС МВД в Сумской области. На данный момент должностному лицу одного из сервисных центров сообщено о подозрении по пяти фактам получения неправомерной выгоды и служебного подлога, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", – отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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