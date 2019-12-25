В Одессе похоронили еще одну жертву страшного пожара на Троицкой

В Спасо-Преображенском соборе прошла траурная церемония в память о Кирилле Трофимчуке

Фото: usionline.com

В Одессе прошла церемония прощания с 16-летним студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кириллом Трофимчуком, который погиб в результате пожара в Доме Асвадурова на Троицкой улице в Одессе 4 декабря.

Церемония прощания проходила в расположенном в самом центре города кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

Кроме непосредственно родственников и друзей Трофимчука, на траурное событие пришли другие студенты и просто граждане, которых также задела трагедия.

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В момент возгорания Трофимчук находился на пятом этаже шестиэтажного здания, где проходило занятие по высшей математике.

Как позже сказала его мать, парень успел позвонить ей и проститься, сказав, что задыхается от дыма. Для семьи это тяжкий удар, поскольку в мае прошлого года родители потеряли и старшего сына Илью, который также умер в 16-летнем возрасте, но от рака.

На завтра запланировано прощание с двумя погибшими на пожаре девочками – Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, что всего в результате случившегося погибли 16 человек. По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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