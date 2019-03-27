В Одессе полицейские задержали автоугонщика

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе полицейские задержали автоугонщика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/aa0/10b/5c9aa010bcc3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/aa0/10b/5c9aa010bcc3d.jpg 2019-03-27T05:56:00+02:00 Одесса Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Одессе правоохранители задержали 31-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вечером на проспекте Добровольского. Владелец "ВАЗ-2101" из квартиры услышал, как заводится машина у него под окнами. Мужчина выглянул на улицу и увидел незнакомца, который пытается украсть легковушку. Владелец авто выбежал на улицу и вытащил преступника из авто, но ему удалось убежать.

Пострадавший сразу обратился в полицию. Копы оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Он оказался 31-летним жителем Николаева, который всего несколько дней назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления. Злоумышленник признался в содеянном.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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