В Одессе провели экофест со звездной гостьей и важными лекциями

Гостем фестиваля стала Onuka

В Одессе прошел экофест. Фото: Андрей Соловьев, Сегодня















В одесском парке имени Шевченко состоялся первый экофестиваль, который собрал сотни людей, желающих наносить как можно меньше вреда окружающей среде. Звездным гостем феста стала и экоактивистка Наталья Жижченко (Onuka).

МУСОР И ВЕТОШЬ КАК ПОМОЩЬ.

Мероприятие заняло площадку рядом со сценой "Ракушка". На фесте весь день выступали экологи и активисты, которые рассказывали о том, как каждый может позаботиться об окружающей среде, и представляли полезные проекты. Послушать лекторов собрались одесситы всех возрастов: на лавочках перед сценой свободных мест не было.

Представители инициативы "Превращаем мусор в помощь" в деталях поведали о том, как собирают и сортируют вторсырье, а на вырученные от его сдачи деньги покупают необходимые вещи для украинских военных. А куратор проекта "Вещи, которые помогают" Анна Подопригора рассказала о специальных контейнерах, в которых можно оставлять ненужную одежду и текстиль.

Все пожертвованные вещи команда проекта сортирует, чтобы отдать на благотворительность, продать в бутике, прибыль которого направлена на закупку медицинского оборудования для городских больниц, или отправить на переработку.

К слову, проект уже переработал около 11 тонн ветоши, а в начале апреля совместно с магазином "Добробутик" приобрел и передал отделению детской хирургии инструмент для проведения лапароскопии и стерилизатор. Говорили на фестивале и о гуманном отношении к животным, но чаще всего со сцены звучали слова о важности сознательного потребления.

"Мы много говорим о необходимости сортировать мусор, минимизировать использование пластика, но также важно быть сознательными потребителями. Для изготовления новой вещи требуется потратить много природных ресурсов, будь то платье, чашка, телефон. Мы можем использовать новую вещь один раз, а потом она будет пылиться или отправится в мусор. Такие поступки вредят планете", — отметила представитель украинского отделения Всемирного фонда дикой природы Екатерина Куракина.

Такой философии придерживается и одесситка Жанна: на фестивальной ярмарке девушка бесплатно раздает одежду для взрослых и детей. На столах перед ней — штаны, свитера, блузы, несколько пар обуви.

"Я не представляю какую-либо организацию, а просто решила попробовать воплотить идею в жизнь. Накануне рассказала об этом друзьям, и они привезли мне множество сумок со своими вещами. Когда их погрузили в машину, для меня не осталось места! И сейчас гости весь день приходят и приносят. Все, что не заберут, отдам в благотворительные фонды и на переработку", рассказала девушка.

ЭКО-АЛЬТЕРНАТИВА.

Полученные во время лекции знания гости могли сразу же применить на практике, купив на ярмарке, например, текстильные мешочки для покупок — альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Тут можно было также приобрести металлические трубочки для напитков, текстильные сумки, мыло ручной работы, пророщенную зелень, сыры и сладости в экологичной упаковке.

"Поддерживать местного производителя так же важно, как и отказываться от одноразовой посуды, ведь транспортировка продуктов из другой страны или региона тоже загрязняет природу", — говорит последовательница экодвижения Мария Курчак.

На фестивале работала сортировочная площадка, куда можно было сдать на переработку и утилизацию все виды отсортированных отходов, в том числе ртутные лампы и неликвидный пластик, которые в обычные дни в Одессе никто не принимает.

"Мы с женой принесли два пакета такого пластика", — заявил одессит Илья.

Рядом с пунктом приема организаторы создали тематическую фотозону — импровизированное море, загрязненное пластиком. Его сделали из шатра, стены и потолок которого оклеили пакетами и бутылками, среди которых "плавали" воздушные шары дельфинов и морских рыбок.

Палатка приглянулась даже самым маленьким гостям, которые не уставали делиться впечатлениями с родителями.

"Это очень отрезвляет. Мы всегда убираем за собой на отдыхе, но ведь любые выброшенные даже в урну бутылки куда-то деваются. Они не исчезают, а остаются в природе и уничтожают тех, кто никогда этим пластиком и не пользовался", — рассказал отец трехлетней Ники Александр.

Напомним, в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе провели экофест со звездной гостьей и важными лекциями". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"