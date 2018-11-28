В Одессе разоблачили банду: ее членов подозревают в вымогательстве, разбоях и похищении

Сегодня, 19:32

Организатором банды стал неоднократно судимый житель Одесской области


В Одесской области полицейские разоблачили организованную группу, членов которой подозревают в совершении целого ряда тяжких преступлений – разбойных нападениях, вымогательстве и незаконном лишении свободы человека.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, разоблачением бандитов занимались сотрудники Управления стратегических расследований и следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В банду входили шестеро мужчин в возрасте от 28 до 44 лет, а главарем оказался неоднократно судимый житель Беляевского района, который провел за решеткой 15 лет.

Объединяло членов группировки криминальное прошлое и жажда красивой жизни. На их счету – три разбойных нападения на предпринимателей Суворовского, Овидиопольского и Татарбунарского районов.

Так, в августе члены банды через посредника пообещали одесситу содействие в оформлении банковского кредита, а тот в знак "благодарности за помощь" должен был отдать им значительный процент от полученных денег, но, поразмыслив, отказался от предложения, и тогда бандиты выставили ему счет, а чтобы он серьезнее отнесся к долгу, некоторое время удерживали его в подвале.

Полиция открыла уголовные производства по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Вымогательство" и "Разбой".

В ходе обыска в доме одного из членов группировки были обнаружены вещественные доказательства: мобильные телефоны, пистолет, обрез ружья и патроны. Оружие направили на экспертизу. Все шестеро подозреваемых арестованы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Полтавской области полиция разоблачила участников группировки, которые грабили квартиры пожилых людей в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Кроме того, преступники не просто отбирали деньги у пожилых людей, но и подвергали их пыткам.

Также мы сообщали, что под Киевом преступники вымогали 20 тысяч долларов у бизнесмена, угрожая ему убийством. Организатором группировки оказался 20-летний молодой человек.

А в Одессе разоблачили банду, которая грабила таксистов и обычных прохожих. Полиция задержала трех человек. 

https://www.segodnya.ua/ukraine/grabili-i-pytali-pozhilyh-lyudey-chetyreh-oblastyah-pravoohraniteli-razoblachili-prestupnuyu-gruppirovku-1184086.htm
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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