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В Одессе рецидивист угрожая пистолетом угнал автомобиль

Сегодня, 15:37

Парень уже был судим за аналогичное преступление

В Одессе задержали 20-летнего парня, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полицию обратился 34-летний одессит. Он рассказал, что на улице Педагогической к нему подошли двое мужчин и, угрожая пистолетом, угнали автомобиль Volkswagen. Вскоре похищенный автомобиль нашли в одном из дворов недалеко от места преступления. Там же задержали 20-летнего подозреваемого. У него нашли ключи и документы на машину.

Как оказалось, парень уже был судим за аналогичное преступление. Кроме того, его искали полицейские Житомирской области за разбой. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, его сообщника ищут. По факту угона автомобиля открыли уголовное производство.

Напомним, в Черкассах ночью угнали автомобиль, который принадлежит прокурору. В автомобиле также находился травматический пистолет с разрешением на него, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на автомобиль, паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение работника прокуратуры, банковские карты и мобильный телефон.

Ранее в Днепре трое мужчин похитили 11 автомобилей. Угонщики нанесли автовладельцам материальный ущерб на миллион гривен. Кроме того, в ходе обыска домов двух фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили и изъяли 116 патронов, которые они хранили без законного разрешения.

Ранее в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

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Тег разбой, угон, автоугон, угнали

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