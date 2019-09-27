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В Одессе силовики "усмирили бунт" заключенных в ходе учений: появились фото и видео

27 сентября, 14:52

Маневры проводились на территории колонии, где недавно вспыхнул реальный бунт

В Одессе, на территории законсервированной Южной исправительной колонии №51, где ранее вспыхнул бунт, прошли масштабные антитеррористические учения с участием Нацгвардии, спасателей и полиции.

В маневрах принимали участие бойцы и бронеавтомобили Нацгвардии, техника спасатели, полиция и медики "скорой помощи", сообщает "Думская".

Для беспрепятственного проведения учений силовики перекрыли Ипподромный переулок, соединяющий Люстдорфскую и Краснова. Маневры проводила координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины.

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По легенде, в колонии вспыхнул бунт и были захвачены заложники. В начале учений пенитенциарное учреждение по периметру было окружено бойцами Нацгвардии, и вскоре "зачинщиков" задержали, а "заложников" – освободили.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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