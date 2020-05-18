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В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы: что известно

18 мая, 05:21

Татьяна Власенко

Елене Масленко было 74 года

В Одессе, где ранее выздоровел "нулевой" пациент с СOVID-19, умерла директор общеобразовательной школы №1 Елена Масленко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

"Горе…ушла из жизни директор первой школы Елена Павловна Масленко. Соболезнования близким, ученикам, друзьям. Очень больно… покойтесь с миром, дорогая коллега", – написала Буйневич.

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Пост Буйневич в соцсетях собрал много комментариев. Елену Масленко помнят как прекрасного педагога, которая воспитала не одно поколение одесситов, а также как хорошего и отзывчивого человека.

По словам коллег, жизнь Елены Масленко, которой было 74 года, унесла коронавирусная инфекция.

Елена Масленко. Фото: ivasi.news

Отметим, 17 мая председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что в Одессе жертвами COVID-19 стали 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10, где лечат пациентов с коронавирусом, и 74-летняя пенсионерка.

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Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Ровно от нового коронавируса умер телевизионный инженер Николай Теремок, работавший на suspilne.media. Николаю было 59 лет.

В то же время в нескольких областях Украины сохраняется позитивная динамика относительно количества заражений коронавирусом. Так, по данным СНБО, в восьми из 24 областей страны 16 мая количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших.

О том, что происходит в больницах Черновицкой области, где больше всего зараженных, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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