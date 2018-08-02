Покушение на убийство: появились подробности нападения на лидера одесского "Руха"

Сегодня, 13:44

В полиции серьезно отнеслись к инциденту с нападением

Фото: Думская
Фото: Думская

По факту нападения на лидера Одесской организации Народного Руха Украины – Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму – полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Ведомости по указанным фактам внесены в Единый журнал досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса – "покушение на убийство", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что нападение на Светлой улице в Червоном Хуторе, южном пригороде Одессы.

Между тем, по данным "Думской", машина, которую протаранил грузовик, принадлежит Григорию Козьме – он заехал за Кузаконем, а когда произошло нападение, Козьма открыл огонь по убегавшему водителю из травматического пистолета, но не попал.

Напомним, что накануне в Одессе легковой Nissan, за рулем которого была нетрезвая сотрудница одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Также мы писали о конфликте в Малиновском районе Одессы, где ссора автомобилистов с торговцами закончилась стрельбой

"Предварительно установлено, что конфликт произошел между двумя лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и двумя автомобилистами. Ссора возникла из-за того, что продавцы якобы перегородили торговой палаткой дорогу, что мешало водителям проехать", – сообщали в полиции.
Одесса, нападение, расследование, покушение

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Источник:

"Сегодня"

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