В Одессе тюремщики сдавали в аренду часть колонии

В аренду предпринимателям передавали колонию, где ранее вспыхнул бунт

В Одессе часть площадей 51-й исправительной колонии, где ранее произошел бунт, незаконно передавали в аренду местным предпринимателям.

О передаче площади на Люстдорфской дороге, около 250 квадратных метров, сообщили в областной прокуратуре.

Незаконные "заработки" были обнаружены во время ревизии имущества закрытого исправительного учреждения.

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Недвижимость передали предпринимателям без согласования со стороны Фонда государственного имущества.

Прокуратура направила письмо в Министерство юстиции и уже начала процесс расторжения незаконного договора.

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Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

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Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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