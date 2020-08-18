Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе водитель маршрутки нарушил карантин: как его наказали

18 августа, 03:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчина пустил в салон «стоящих» пассажиров

В Одессе, где снова ужесточили карантин, водителю маршрутного автобуса пришлось заплатить крупный штраф за нарушение противоэпидемических мер.

Реклама

Как сообщает "Думская", мужчина нарушил запрет на перевозку стоячих пассажиров – вместо положенных 20 в салоне находились 24 человека. В суде водитель свою вину признал и теперь он обязал выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

Ранее мы писали, что в Одесской области все чаще фиксируют вспышки COVID-19 в трудовых коллективах. В частности, инфицированных обнаружили среди сотрудников Беляевкого горсовета и сельсовета Криничного в Болградском районе.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин. Это связано с тем, что недавно в столице снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса штрафы карантин водители нарушение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)
Одессу накрыл мощный ливень с грозой: машины застыли в пробках (фото, видео)Одесса
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретили
В Одессе снова ужесточили карантин: что запретилиОдесса
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять