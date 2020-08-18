В Одессе водитель маршрутки нарушил карантин: как его наказали

В Одессе, где снова ужесточили карантин, водителю маршрутного автобуса пришлось заплатить крупный штраф за нарушение противоэпидемических мер.

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Как сообщает "Думская", мужчина нарушил запрет на перевозку стоячих пассажиров – вместо положенных 20 в салоне находились 24 человека. В суде водитель свою вину признал и теперь он обязал выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

Ранее мы писали, что в Одесской области все чаще фиксируют вспышки COVID-19 в трудовых коллективах. В частности, инфицированных обнаружили среди сотрудников Беляевкого горсовета и сельсовета Криничного в Болградском районе.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин. Это связано с тем, что недавно в столице снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом.

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