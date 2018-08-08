В Одессе за 12 млн отремонтируют крупный транспортный узел и тротуары

В Одессе планируют капитально отремонтировать крупный транспортный узел. Перекресток на 5-й станции Фонтана, где сходятся Фонтанская дорога, Адмиральский проспект и улица Черняховского, закроют на ремонт уже 16 августа. За два месяца, которые будет длиться обновление, здесь планируют увеличить пропускную способность развязки.

"Как правило, заминка случается, когда машины перебираются через разбитые переезды трамвайных путей. Поэтому там планируем установить плиты, как на улице Преображенской, чтобы машины его проезжали, а не "проползали", — рассказала нам пресс-секретарь горсовета Наталья Мальцева.

Кроме того, по плану здесь обновят дорожное полотно и тротуары. Согласно тендеру, работы обойдутся казне в около 12 млн грн.

Отметим, тендер провели еще в прошлом году, но начать работы в оговоренные сроки не смогли, поскольку в то время шел ремонт улицы Преображенской и площади под Пересыпскими мостами, что могло еще больше осложнить работу общественного транспорта.

Сейчас же работы проведут в два этапа: с 16 августа по 16 сентября планируют закрыть часть развязки от распределительного острова в сторону 4-й станции Фонтана, затем с 16 сентября по 16 октября закроют проезд от острова в сторону 6-й станции Фонтана. Проезд между Адмиральским проспектом и улицей Чернышевского перекрывать не будут, но количество полос для движения сократится вдвое. Точной схемы движения пока нет, но автомобилистам заранее советуют быть внимательными и продумывать маршруты в объезд участка.

Затронет ремонт и пассажиров общественного транспорта. Поскольку трамвай во время замены путей ходить не будет, сейчас ищут альтернативные пути подвоза пассажиров.

"Мы дополнительно проинформируем, как будет работать общественный транспорт, это одна из сложных задач, потому что временно не будут ходить трамваи в направлении Фонтана. Сейчас вместе с перевозчиками отрабатываем вопрос организации подвоза людей, будем увеличивать количество троллейбусов", — сказал глава гордепартамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

Одесситы не раз нарекали на состояние перекрестка и сложную схему движения.

"Трамвайный переезд требует капитального ремонта, весь транспорт вынужден полностью останавливаться для переезда рельс, что усугубляет ситуацию с заторами в этом районе, а у этой развязки и без того очень большая загрузка", — пожаловались в едином центре обращений.

Тем временем пешеходы просят увеличить продолжительность разрешительного сигнала светофора.

Напомним, план дорожных работ в Украине на 2018 год включает в себя ремонт 4000 километров дорожного покрытия за 47 млрд грн. При этом более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.