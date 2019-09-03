В Одессе застигнутый на воровстве мужчина набросился с молотком на старушку

Подозреваемого задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Одессе задержали подозреваемого в разбойном нападении на старушку / Фото: Нацполиция

В Суворовском районе Одессы мужчина, которого пожилая женщина застигла на воровстве в ее доме, набросился на 70-летнюю хозяйку с молотком, отобрал у нее телефон и деньги, а потом скрылся.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, потерпевшая, придя в себя, обратилась за помощью копов и те уже через несколько часов отыскали украденный телефон – злоумышленник успел его продать, – а затем взяли под стражу и самого подозреваемого.

По словам пенсионерки, она застала вора в одной из комнат своего дома, когда тот рылся в ее вещах. По требованию хозяйки покинуть помещение мужчина молча ушел, а через полчаса вернулся с молотком в руках.

Увидев во дворе фигуру грабителя, женщина попыталась скрыться в доме, но закрыть замок не успела – мужчина зашел внутрь и потребовал отдать ему деньги, а после отказа нанес хозяйке несколько ударов молотком. После этого отобрал телефон, три тысячи гривен, и покинул помещение.

"Уже после задержания нападающего одесситка вспомнила, что раньше она несколько раз нанимала этого человека для помощи по хозяйству", — уточнили в полиции.

39-летнему фигуранту уже сообщили о подозрении по статье "разбой". Суд избрал ему меру пресечения в виде содержание под стражей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их .

Кроме этого, в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram