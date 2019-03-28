Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесский военный госпиталь привезли раненых бойцов

Сегодня, 20:47

Один боец в тяжелом состоянии в реанимации, у шести – сложные переломы

В Одесский военный госпиталь привезли раненых бойцов Одесса Один боец в тяжелом состоянии в реанимации, у шести - сложные переломы



10 военнослужащих доставили в Одессу самолетом из больницы Харькова. Все пострадали в зоне проведения операции Объединенных сил. У шести бойцов сложные переломы. Один боец в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме медиков, на взлетно-посадочной полосе раненых ждали и волонтеры.

"Один сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, у него ранения нижней части туловища, повреждена артерия, огнестрельные, перелом", – рассказывает волонтер медицинского клинического центра Южного региона Андрей Танцюра.

Напомним, за прошлые сутки, 27 марта, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Также сообщалось, что украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Ранее мы писали, что в Киев привезли 22 военных, раненых на Светлодарской дуге на Донбассе. Грузовик с военными обстреляли российские наемники. Военные чудом уцелели, некоторые были серьезно ранены.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, Донбасс, раненые, госпиталь, бойцы, ранения, раненые военные

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесский военный госпиталь привезли раненых бойцов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены

26 марта, 07:13

Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих

Ситуация на Донбассе: с начала суток ранения получили два бойца ВСУ

25 марта, 07:54

В районе Луганска враг вел огонь из снайперского оружия

Обострение на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ВСУ понесли потери

20 марта, 13:08

Бойцы ВСУ открыли ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия на подступах к Лебединскому

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери

6 марта, 07:12

В результате обстрелов ранены двое украинских военнослужащих

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Катя Кищук показала голую грудь

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

6 привычек, которые программируют на бедность

У Юлии Барановской случилась истерика на съемках телешоу

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

О болезнях щитовидки, печени и сердца расскажет ладошка

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Выяснилось, куда пропала Ирина Безрукова