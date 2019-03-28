В Одесский военный госпиталь привезли раненых бойцов

Один боец в тяжелом состоянии в реанимации, у шести – сложные переломы

В Одесский военный госпиталь привезли раненых бойцов 2019-03-28T20:47:00+02:00 Одесса Один боец в тяжелом состоянии в реанимации, у шести - сложные переломы





"Один сейчас в тяжелом состоянии в реанимации, у него ранения нижней части туловища, повреждена артерия, огнестрельные, перелом", – рассказывает волонтер медицинского клинического центра Южного региона Андрей Танцюра.

Напомним, за прошлые сутки, 27 марта, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Также сообщалось, что украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Ранее мы писали, что в Киев привезли 22 военных, раненых на Светлодарской дуге на Донбассе. Грузовик с военными обстреляли российские наемники. Военные чудом уцелели, некоторые были серьезно ранены.

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