В одесской больнице рассказали о состоянии спасателя, который сорвался с лестницы

В этом же медучреждении находится и библиотекарь колледжа

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В одесской городской клинической больнице №1 на утро 7 декабря остались двое пострадавших во время пожара в колледже: библиотекарь Любовь Глазкова и спасатель Сергей Шатохин. Медики рассказали об их состоянии, сообщает "Пушкинская".

"У женщины состояние стабильное, средней тяжести. Спасатель находится в крайне тяжелом состоянии. Он без сознания, в коме. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы мозга, множественные переломы черепа", — рассказала заместитель главврача 1-й городской клинической больницы Инга Назимкина.

Она добавила, что 6 декабря четверо спасателей были переведены в военный госпиталь.

Издание отмечает, что Любовь Глазкова получила травмы, выпрыгнув из окна во время пожара. А Сергей Шатохин сорвался с лестницы на уровне третьего этажа, после того, как на него упала прыгнувшая из окна Ксения Бабенко, которая стала первой жертвой пожара.

Ранее мы сообщали, что в Одессе в больницах до сих пор остаются 11 пострадавших из-за пожара: три несовершеннолетних студентки, две сотрудницы колледжа и шесть пожарных. 18 пострадавших врачи отпустили домой в связи с улучшением состояния здоровья под амбулаторное наблюдение.

Также мы сообщали, что в сгоревшем здании продолжают работать спасатели. Там до сих пор возникают небольшие очаги возгорания, но их оперативно тушат. Ведутся поиски пропавших без вести.

Напомним, в результате пожара погибли пять человек, первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г. р., в день пожара она умерла в больнице. Ее уже похоронили. Тела еще четырех жертв пожара правоохранители нашли, разбирая руины здания.

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