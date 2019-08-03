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В Одесской области ликвидируют последствия ливня

Сегодня, 21:59

В Одессе ливень сильный вред нанес Деволановскому спуску, где разрушил дорожное покрытие

В Одесской области ликвидируют последствия ливня Одесса В Одессе ливень сильный вред нанес Деволановскому спуску, где разрушил дорожное покрытие

В Одесской области в субботу, 3 августа, прошли сильные ливни. Сейчас спасатели ликвидируют последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесской области прошли сильные ливни, что привело ко временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в с. Павловка Арцизского района произошло подтопление дождевой водой четырех частных домохозяйств. К ликвидации последствий подтопления быио привлечены спасатели.

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"В Арцизском районе за пределами с. Плоцк в 15:37 в результате нарушения проезда на автодороге застрял автомобиль скорой медицинской помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с использованием пожарно-спасательной техники повышенной проходимости изъяли автотранспортные средства со сложного участка автодороги для дальнейшего движения", – добавили в сообщении.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

В Одессе ливень сильный вред нанес Деволановскому спуску, где разрушил дорожное покрытие.

Кроме того, в Приморском районе Одессы пришлось откачивать дождевую воду из подвального помещения жилого дома на площади Греческая и из жилого помещения на ул. Канатная.

В ГСЧС отмечают, что ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области. Пожарно-спасательные подразделения Одесского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты находятся в постоянных готовности к реагированию на опасные события.

Напомним, ранее в Киеве сильный ливень затопил несколько улиц и подземных переходов. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

Кроме этого, недавно в Ровно сегодня прошел аномальный ливень. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным. Воду откачивали из подвалов админзданий, роддома, больниц, поликлиник, областного архива, музея и библиотеки.

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Источник: Сегодня

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