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В Одесской области мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика

24 июля, 10:43

63-летнего преступника уже задержали копы

В Одесской области полицейские задержали 63-летнего мужчину, который изнасиловал девятилетнего мальчика. Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Изнасилование произошло у пруда возле поселка. Ребенок пришел к водоему сам, и преступник использовался ситуацией. Копы "по горячим следам" поймали педофила.

Фото: Facebook, Вячеслав Аброськин

Мы уже сообщали, что после резонансного убийства 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области начались общественные дискуссии о необходимости усиления уголовной ответственности за педофилию в Украине. Как выяснили следователи, перед смертью ребенка изнасиловали.


Кроме того, 19 июля спикер украинского парламента Андрей Парубий подписал принятый на этой неделе Верховной Радой закон об ужесточении в стране ответственности за насилие над детьми вплоть до химической кастрации педофилов. Теперь закон передается для подпись президенту.

Напомним, что и.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун резко раскритиковала данную законодательную инициативу. По ее словам, такое решение грубо нарушает права человека, а, поскольку педофилия является психологическим заболеванием, ее необходимо лечить комплексно, а не только кастрацией

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Тег педофил, задержание, мужчина, мальчик, одесская область, Аброськин

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