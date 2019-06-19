Полицейский устроил смертельное ДТП в Херсонской области: погибла семья с ребенком

"Отличились" также врачи "скорой", не оказавшие помощь пострадавшей девочке

На месте происшествия.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло вчера на трассе Скадовск – Каховка Херсонской области.

Автокатастрофа с участием автомобилей "ВАЗ 21099" и "БМВ" случилась недалеко от поселка Николаевка, сообщает сайт ГБР. За рулем "БМВ" находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г.. Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" – мужчина и женщина – погибли на месте. 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

Правоохранитель, находившийся за рулем "БМВ", задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины.

Как сообщалось, четыре человека погибли в ДТП в Киеве.

Также мы сообщали, что на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полицейский устроил смертельное ДТП в Херсонской области: погибла семья с ребенком". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"