В Одесской области неделю ищут 13-летнюю девочку

Девочка была одета в футболку и шорты

Фото: Нацполиция

Полиция Одесской области неделю ищет пропавшую 13-летнюю Диану Спивак. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области на собственной странице в Facebook.

15 июля девочка пошла в магазин, но домой так и не вернулась.

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Вона была одета в футболку и шорты; волосы — светлые, коротко стриженные.

Рост девочки – около 160 сантиметров, худощавого телосложения.

Правоохранители просят всех, кто владеет любой информацией о местонахождении ребенка, информировать их об этом.

Напомним, не так давно в Одесской области после пяти дней поисков нашли мертвой 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Подозреваемого в убийстве девочки уже задержали – им оказался 22-летний местный житель. Мужчина уже признался в содеянном. По словам подозреваемого, он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как сообщалось, 11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

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