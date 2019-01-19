В Одесской области подозреваемый в убийстве девочки пытался совершить суицид
Мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка, вскрыл себе вены
В Лиманском районе Одесской области мужчина, подозреваемый в убийстве 13-летней девочки, попытался совершить суицид. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, о происшествии в полицию сообщила местная жительница. По ее словам, среди ночи к ней прибежала соседская девочка и рассказала, что в ее дядя душит подругу.
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили мужчину с порезанными руками, а рядом – мертвую девочку – 13-летнюю жительницу этого же села. Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы.
"В доме, кроме девочек, был еще и упомянутый 44-летний дядя подруги. В какой-то момент мужчина ворвался в комнату детей, набросился на гостью и начал ее душить. Племянница попыталась защитить подругу и оттянуть дядю, но тот оттолкнул ее, и девочка побежала к соседям звать на помощь", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что, по предварительным выводам медиков, смерть ребенка наступила в результате ножевых ранений шеи. В свою очередь, мужчина порезал себе руки, пытаясь совершить самоубийство.
Подозреваемого направили в медицинское учреждение, где находится под конвоем полиции. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на 15 лет или пожизненного заключения.
Напомним, в начале 2018 года в городе Фастов под Киевом полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери. Заказчиков и исполнителей преступления задержали.
Ранее в Измаильском районе Одесской области в частном доме были найдены убитыми четыре человека. Как сообщили в полиции, тела принадлежали хозяину дома, двоим мужчинам и женщине. На всех телах были обнаружены колото-резаные раны.
Позже выяснилось, что мотивом массового убийства стала ревность: хозяин дома принимал гостей — двоих односельчан и жительницу соседнего села, а позже к ним присоединился сожитель женщины. В разгар застолья гость приревновал ее к другим мужчинам, что привело к ссоре и драке. Во время стычки он с помощью топора и ножа нанес смертельные ранения присутствующим и сбежал.
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