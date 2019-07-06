В Одесской области пятеро людей пропали в катакомбах

Для поисков пропавших организовали добровольческую группу

Иллюстрация. Фото: katakomby.odessa.ua.

В Одесской области пятеро людей спустились в катакомбы, но не вышли на поверхность. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Николай Покровский.

Известно, что группа, в которой также была женщина, вчера, 5 июля, спустилась в катакомбы системы "Центральная", что в селе Холодная Балка Беляевского района. Сегодня в 9:00 они не вышли на связь.

Для поисков пропавших организовали добровольческую группу. Местные спасатели попросили помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

Спустя несколько часов Покровский сообщил, что людей нашли, все они живы.

"Людей нашли, все живы. Как оказалось, их было 5, а не 4", – отметил Покровский.

В частности, было четверо мужчин (в возрасте 23-50 лет) и 38-летняя женщина.

Ранее в одесских катакомбах опытный спелеолог Владислав Масленко попал под обвал – он оказался на затопленном участке, с открытым переломом ноги, придавленный обломком стены, но смог освободиться.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за катакомб под землю уходят дороги и дворы частных домов. Также сообщалось, что в Одесской области ребенок провалился в катакомбы через дыру в асфальте.

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