В Одесской области спасатели нашли тело пропавшего без вести мужчины

Сегодня, 14:46

Девятилетнего мальчика пока еще разыскивают

Фото: inkrasnoarmeisk.ru
Фото: inkrasnoarmeisk.ru

В Одесской области спасатели нашли тело мужчины, утонувшего на озере Ялпуг во время рыбалки с сыном. Мальчика пока не нашли. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Сегодня, 13 августа, утром в устье канала, вблизи Болграда, спасатели обнаружили лодку с вещами разыскиваемых. Примерно в 11:20 в озере нашли тело мужчины. Мальчика пока разыскивают: работники полиции и спасатели прочесывают береговую линию озера, а водолазы – дно водоема.

Напомним, 12 августа в 23:10 спасателям поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж и сын вечером пошли на озеро Ялпуг кататься на резиновой лодке и не вернулись.

Ранее в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций привели шокирующую  статистику: с начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна
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Источник:

УНИАН

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