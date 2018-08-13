В Одесской области спасатели нашли тело пропавшего без вести мужчины

В Одесской области спасатели нашли тело мужчины, утонувшего на озере Ялпуг во время рыбалки с сыном. Мальчика пока не нашли. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Сегодня, 13 августа, утром в устье канала, вблизи Болграда, спасатели обнаружили лодку с вещами разыскиваемых. Примерно в 11:20 в озере нашли тело мужчины. Мальчика пока разыскивают: работники полиции и спасатели прочесывают береговую линию озера, а водолазы – дно водоема.

Напомним, 12 августа в 23:10 спасателям поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж и сын вечером пошли на озеро Ялпуг кататься на резиновой лодке и не вернулись.

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