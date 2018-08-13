В Одессе и области за сутки утонули пять человек, еще двое пропали без вести

За прошлые сутки в Одессе и Одесской области утонули пять человек, а спасатели ищут еще двоих, в том числе одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, утром 12 августа в Службу спасения поступила информация о том, что в Одессе на 16-й станции Большого Фонтана обнаружен мертвый мужчина. Неизвестный был в водолазном костюме. Тело было извлечено из воды и передано полиции.

В тот же день на другом городском пляже, на 8-й станции Большого Фонтана, в Черном море обнаружили тело еще одного мужчины.

Также сообщается о том, что в курортной Затоке Белгород-Днестровского района, на пляже базы отдыха "Золотой Берег 113" обнаружен утонувший мужчина, 1951 года рождения, а в селе Лиманское Раздельнянского района – утонул еще один мужчина.

А в Измаиле около 23:00 работники полиции извлекли из Дуная тело утопленника. Причина смерти и анкетные данные погибшего устанавливаются.

В 23:10 спасателям поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что ее муж, 1961 года рождения, и 10-летний сын вечером пошли на озеро Ялпуг кататься на резиновой лодке и не вернулись.

В настоящее время на юге Одесской области для поисковых работ привлечено подразделение 17-й государственной пожарно-спасательной части и правоохранители Болградского отделения Измаильского отдела Национальной полиции. Поиски продолжаются.

Напомним, ранее в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций привели шокирующую статистику: с начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Напомним также и о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.