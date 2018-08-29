В Одесской области в кастрюле с водой утонул младенец

Мать оставила сына одного на несколько минут

В Беляевском районе Одесской области 11-месячный младенец утонул в кастрюле с водой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что мать хлопотала по хозяйству, ребенок играл рядом. Во дворе стояла большая кастрюля наполнена водой. Мать оставила мальчика на несколько минут в одиночестве, а когда вернулась, обнаружила его тело в кастрюле с водой", – рассказали правоохранители.

Мать мальчика пыталась самостоятельно спасти ребенка, но ей этого не удалось и ребенок скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Винницкой области годовалая девочка получила ожоги во время купания, а через трое суток умерла.

А 11 августа в городе Изюме женщина по неосторожности утопила в ванной двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить жизнь самоубийством.

Кроме того, ранее в Севастополе местная жительница по неосторожности убила своего двухмесячного сына. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покормила ребенка твердой пищей, не предназначенной для младенцев, в результате чего мальчик скончался от удушья.