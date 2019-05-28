Бунт в одесской колонии: спасатели рассказали о масштабном пожаре

Во время беспорядков в колонии площадь пожара составила 400 квадратных метров

Во время бунта в одесской колонии произошел масштабный пожар. Фото: Думская

Во время бунта заключенных Южной исправительной колонии в Одессе произошел пожар, которых охватил площадь в 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, загорелось административное здание и помещение ведомственной пожарной команды.

По словам одесского активиста Станислава Домбровского, который поддерживал телефонную связь с заключенными, все события начались около 9:00. За баррикадами укрылись больше 400 человек. Возгорание было полностью ликвидировано в 13:44.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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