Бунт в одесской колонии: Аброськин назвал цель и выложил новое видео

По словам Аброськина, организаторами бунта были "воры в законе"

Из колонии вывезли пятерых зачинщиков бунта. Скриншот. Фото: Сегодня

Бунт в одесской колонии, во время которого осужденные попытались захватить админздание и совершили поджог, произошел по указанию "воров в законе".

Об этом в своем Facebook написал заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Цель – дестабилизировать ситуацию, но благодаря грамотным действиям сотрудников Государственной криминально-исполнительной службы и Национальной полиции им (зачинщикам – Ред.) своих целей достичь не удалось", – заверил он.

Кроме того, по словам Аброськина, "ворам в законе" жить в нашей стране будет еще тяжелее".

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Как сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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