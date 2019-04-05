Военные корабли НАТО вышли из порта Одессы
Судя по траектории судов, они могли взять курс на район Констанцу (Румыния)
Два корабля НАТО – фрегаты королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto) и испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria) сегодня утром вышли из морского порта Одессы. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгения Прокопец.
"В 8:00 оба военных корабля вышли из акватории Одесского порта", – отметила представитель морпорта.
По ее словам, судя по траектории судов, они могли взять курс на район Констанцу (Румыния).
Напомним, 1 апреля в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". На кораблях побывали десятки людей, в то время как часть одесситов и гостей города участвовали в параде "Юморины".
Ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.
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