В результате пожара в Одессе 15 человек пропали без вести

На данный момент с пропавшими нет никакой связи

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При пожаре в экономическом колледже в Одессе пропали 15 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что на данный момент с пропавшими нет никакой связи.

"Сейчас готовимся к завтрашнему заседанию комиссии по поводу трагического пожара. ГСЧС сообщает о 15 человеках, с которыми нет связи у родственников и близких", – сообщили в Одесской ОГА.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

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В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

По состоянию на 19:30 4 декабря количество пострадавших из-за пожара составляет 28 человек.

Пожар был ликвидирован в 19:30. На данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Кроме того, четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе.

Причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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