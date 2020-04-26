Из-за коронавируса в Одесскую область вылетели эксперты медицины катастроф

В Подольск Одесской области, где заразившихся коронавирусом уже больше, чем в самой Одессе,отправили экспертов медицины катастроф, их задача – организация медпомощи в чрезвычайных ситуациях.

Об этом 26 апреля сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Для контроля ситуации в город уже направили экспертов медицины катастроф. Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль за соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные – привлекаться к ответственности", – сказал председатель ОГА.

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В связи с этим Куцый отметил, что теперь эпидемическая ситуация в Подольске будет отслеживаться круглосуточно, а специальная комиссия будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медицинских учреждений и действиях городской и районной властей.

"Как показывает ситуация, в Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат – 88 больных в городе, почти половина – медработники", – акцентировал Куцый.

Напомним, что на данный момент Подольск закрыт из-за коронавируса, в городе собираются создать мобильные группы для сбора информации о больных COVID-19.

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