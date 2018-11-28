Военное положение: в Одессе приведут в режим боеготовности системы ПВО

Сегодня, 21:12

Чиновники обещают, что постараются сделать его "минимально заметным" для жителей

Иллюстрация: port.odessa.ua
Иллюстрация: port.odessa.ua

В Одесской ОГА рассказали, какие меры предпримут в рамках введения в области военного положения. Чиновники обещают, что постараются сделать его "минимально заметным" для жителей.

"Усилим меры информационной и кибербезопасности. Приведем в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы, — пояснил план действий губернатор Максим Степанов. — Причин для паники нет".

Рулевой области пообещал, что приложит все усилия, чтобы жители области продолжали жить обычной жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Точно не планируем конфискацию авто и другого имущества, принудительную трудовую повинность или поселение военных в квартирах гражданских", — заверил Степанов.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины. Ранее соответствующий закон был опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление в силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Напомним, с этого дня и на протяжении месяца Одесская область будет жить в режиме военного положения. И хотя на данный момент ни о каких прямых ограничениях для граждан или предприятий речи не идет, эксперты опасаются, что изменения коснутся курса валют и повлияют на имидж территории, на которую распространяется такой статус, и могут негативно отразиться на бизнесе, в частности на работе портов. "Сегодня" выяснила, как новый правовой режим может сказаться на одной из самых важных отраслей региона.

Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.
пограничники, военные, пво, военное положение, в боевую готовность, Степанов

Вы сейчас просматриваете новость "Военное положение: в Одессе приведут в режим боеготовности системы ПВО". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

В Украине начало действовать военное положение: итоги дня

Сегодня, 20:30

Правительство перераспределяет церковное имущество, украинцы все еще много смотрят ТВ

США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Встреча Трампа и Путина под вопросом: состоится ли она и чего ждать Украине

Сегодня, 19:32

Если президенты встретятся, их беседа будет не такой, на которую рассчитывали в Кремле
Загрузка...

Запорожье

Фото: Аutonews

Запорожские копы начнут усиленную проверку автомобилей

Сегодня, 18:59

Полиция Запорожской области перешла на усиленный вариант несения службы

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 22:07

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

Украина

В военкомате. Фото: В. Лазебник

Повестки через SMS: самые популярные фейки о военном положении

Сегодня, 17:37

Во время особых режимов важно сохранять спокойствие, но как раз это многим не удается

Украина

Александр Грановский просит депутатов объяснить харьковчанам суть военного положения

Сегодня, 17:37

Загрузка...