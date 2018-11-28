Военное положение: в Одессе приведут в режим боеготовности системы ПВО

В Одесской ОГА рассказали, какие меры предпримут в рамках введения в области военного положения. Чиновники обещают, что постараются сделать его "минимально заметным" для жителей.

"Усилим меры информационной и кибербезопасности. Приведем в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы, — пояснил план действий губернатор Максим Степанов. — Причин для паники нет".

Рулевой области пообещал, что приложит все усилия, чтобы жители области продолжали жить обычной жизнью.

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"Точно не планируем конфискацию авто и другого имущества, принудительную трудовую повинность или поселение военных в квартирах гражданских", — заверил Степанов.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины. Ранее соответствующий закон был опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление в силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.

Напомним, с этого дня и на протяжении месяца Одесская область будет жить в режиме военного положения. И хотя на данный момент ни о каких прямых ограничениях для граждан или предприятий речи не идет, эксперты опасаются, что изменения коснутся курса валют и повлияют на имидж территории, на которую распространяется такой статус, и могут негативно отразиться на бизнесе, в частности на работе портов. "Сегодня" выяснила, как новый правовой режим может сказаться на одной из самых важных отраслей региона.

Как мы писали, военные эксперты в комментарии сайту "Сегодня" озвучили основные плюсы и вызовы для украинской армии в режиме военного положения. Отмечается, что введение особого режима является тактически правильным решением, которое приводит в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Также стало известно, какие полномочия получат силовики и чиновники. Особый режим развязывает руки правоохранителям и местным властям, но существенных ограничений прав граждан не будет, рассказал нам эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.