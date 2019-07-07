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В Одессе грабитель захватил заложницу: полиция проводит спецоперацию

7 июля, 13:04

В городе объявлено проведение операции "Гром", полиция ведет переговоры

В Суворовском районе Одессы произошел захват заложницы – сотрудницы кредитного учреждения, расположенного на Пересыпи.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около 11 часов по улице Черноморского Казачества.

Руководство полиции объявило о введении плана "Гром", здание было оцеплено, а на место происшествия прибыл переговорщик.

"Проводятся переговоры с правонарушителем. Предпринимаются необходимые меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", – заверили копы.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе полицейские освободили сотрудницу Национальной лотереи, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Как выяснилось, в помещение ворвался 58-летний местный житель требовал от 25-летней девушки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь.

Напомним, ранее в Днепре агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

Также мы писали о том, как в Киеве задержали подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.

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Тег Одесса, заложник, захват заложников

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