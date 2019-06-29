Тройное убийство в центре Одессы: появилось видео с места событий

Нападающего копы задержали на месте

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников.

В центре Одессы 27 июня произошло жуткое преступление – мужчина убил троих человек. Видео с места событий опубликовала на своей странице в Facebook журналист Диана Федотова.

Журналист уточнила, что трагедия произошла на улице Княжеской, 5. Одну из жертв, 40-летнего мужчину, нашли на улице в луже крови с ножевыми ранениями. Тела двух женщин обнаружили в его квартире. Нападающего задержали на месте: он был с ножом.

"Со слов местных жителей, мужчина признался в содеянном. Причиной назвал долг в 16 тысяч", – отметила Федотова.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина, ее 46-летняя дочь и зять.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство, по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одесской области произошло еще одно громкое убийство. Как сообщалось ранее, непосредственной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита в Одесской области, оказалась колото-резаная рана шеи. К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка. Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. По версии следствия, преступление было совершено на сексуальной почве.

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