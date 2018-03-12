Без газа и тепла оказались около сорока жилых домов в Полтаве

На месте порыва трубы газовщики работают с часу ночи, копать приходится вручную, чтобы не зацепить другие коммуникации

Без газа и тепла оказались около сорока жилых домов и с десяток административных зданий Полтавы. Авария случилась на газо-проводе. Из-за порыва пришлось отключить две котельные.

На месте порыва трубы газовщики работают с часу ночи. Копать приходится вручную, чтобы не зацепить другие коммуникации.

Без газа в городе остались две больницы. А также: школа-интернат и технический университет с общежитиями.

Газовщики продолжают работать. Место утечки пока так и не обнаружили.

К утру обещают ликвидировать поломку. Как только дадут газ, возобновят и теплоснабжение.

Ранее сообщалось, что долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства продолжают расти. Только в январе 2018 года они увеличились на 14% по сравнению в декабрем 2017-го.

Как свидетельствуют данные Госстата, общая сумма неуплаты достигла 32,9 млрд гривен. Из них 3,1 млрд составили долги по квартплате, 12,9 млрд – за потребленное тепло и 14,6 млрд – за газ.

Среди регионов самая большая задолженность зафиксирована в Киевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.