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Через Кропивницкий возобновили движение поездов

13 июня, 14:35

Тестировали полотно с помощью грузовых вагонов, чтобы проверить его на прочность

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan
Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan.

Движение поездов через Кропивницкий восстановили. Правда, пока еще только в тестовом режиме. Первыми пустили грузовые вагоны, чтобы испытать полотно на крепость.

Дорогу разобрали в начале месяца, чтобы отремонтировать автотрассы и смонтировать другой тоннель под железнодорожным мостом.

Все тесты полотно выдержало, а потому с пятницы поезда пяти направлений – Запорожье – Львов, Днепр – Одесса, Харьков – Одесса, Киев – Кременчуг, и Одесса – Константиновка будут курсировать по обычному распорядку.

"Самое тяжелое позади. Бетонируются подпорные стены, бетонируются порталы. Потом наладится полностью движение железной дороги. Так как он и был до окна", – пояснил Андрей Жила, директор подрядной организации, которая ремонтирует арку.

Ранее мы писали о том, что в Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Кроме того "Укрзализныця" (УЗ) подготовила дорожную карту по созданию филиала, который займется управлением вокзалами. 

Кроме того, мы сообщали, что в Украине строят "умные" переходы через пути, чтобы уменьшить число несчастных случаев железных дорогах. Как отметили в "Укрзализныци", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривен.

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Тег ремонт, поезда, Кропивницкий

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