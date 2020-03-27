COVID-19 в Виннице: в городе ввели запрет на проезд в общественном транспорте

Нововведения вступят в силу с 29 марта

В Виннице из-за распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте смогут ездить только работники критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Сергей Моргунов.

"Прекратить перевозки в общественном транспорте с 29 марта. За исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуры с соблюдением противоэпидемиологических норм. Департаменту энергетики, транспорта и связи отработать порядок перевозки работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуры", – сказал он.

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Этот запрет утвердили на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Виннице.

Отметим, что, по состоянию на 27 марта, в Винницкой области коронавирус подтвердили у девяти человек. Только за последние сутки подтвердили пять новых случаев. Семь инфицированных из Винницы, один из Ладыжина и еще один – в Винницком районе.

По словам Моргунова, коронавирус обнаружили у:

42-летней медсестры роддома. Она контактировала со знакомыми, которые приехали из Польши;

5-летний племянник работницы роддома. Малыш контактировал с ее семьей и знакомыми из Польши;

32-летний мужчина. Он путешествовал по странам Европы;

Четверо коллег медсестры. Женщинам 30, 35, 60, 44 лет.

Ранее мы сообщали, что в роддоме Винницы, в котором работала инфицированная коронавирусом женщина, на COVID-19 проверяют 21 беременных и рожениц.

Напомним, на данный момент в Украине официально подтвердили 218 случаев заражения COVID-19. Четверо из этих людей выздоровели, еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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