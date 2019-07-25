Из лагеря – на больничные койки: Под Скадовском госпитализированы 14 детей с пищевым отравлением

Дети, кторые оказались на больничных койках, 2005 – 2011 года рождения

Фото: Pixabay

В среду в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате "Буревестник" с. Лазурное Скадовского района. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля в инфекционное отделение Скадовского ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 г.р.), которые отдыхают в пансионате" Буревестник "с. Лазурное Скадовского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, в больницу Дубно (Ровенская обл.) с диагнозом пищевое отравление госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба".

Кроме того, в Ровенской области с отравлением после свадьбы в больнице остаются 14 человек, из которых один ребенок.

Напомним, после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей.

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

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