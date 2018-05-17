Массовое отравление детей на линейке в Черкассах: в Минздраве сделали заявление

Медики признали, что им до сих пор неизвестна причина отравления десятков детей

В Министерстве здравоохранения Украины до сих пор не смогли назвать причину массового отравления детей и взрослых на школьной линейке в Черкассах, которое произошло утром 8 мая.

Проведенные анализы не выявили причины отравления и не показали критичного содержания ни одного из химических соединений, которые могли дать такую реакцию – их не нашли ни в земле, ни в воде, ни в воздухе. Исследования продолжаются.

Напомним, что на линейке почувствовали недомогание почти сто детей и четверо взрослых, более 50 школьников пришлось госпитализировать, а основной причиной отравления названо локальное распыление неизвестного вещества.

"У детей и взрослых, которые обратились в лечебные учреждения города Черкассы после посещения школьных мероприятий 8 мая, наблюдалась токсическая реакция на ингаляционный контакт с неизвестным веществом, которое, к счастью, не оказало вредного влияния на их здоровье. Выяснением окончательных причин токсической реакции занимаются соответствующие органы", – заверил спикер Минздрава Александр Ябчанка.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.