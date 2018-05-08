Массовое отравление детей в Черкассах: число пострадавших возросло, опубликованы фото

Число людей, госпитализированных со школьной линейки в Черкассах, где десятки школьников внезапно потеряли сознание, возросло до 53 человек – 51 ребенок и двое учителей, 11 детей находятся в реанимации . Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко в своем Facebook.

"По состоянию на 14 часов в лечебные учреждения Черкасс госпитализирован 51 ребенок и два учителя, из них 11 детей в состоянии средней тяжести находятся в реанимации, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", – заявил он.















Также Проценко отметил, что "с целью определения причин ухудшения состояния здоровья учеников специалисты химико-радиологической лаборатории Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС на территории школы провели замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. Превышения содержания химических веществ свыше предельно допустимой концентрации не обнаружено: аммиак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сероводород– 0 мг/м3, горючие газы – 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе – 20,9% (при норме – от 19 до 23%)".

Между тем, стало известно, на место происшествия вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом вылетела исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун, а президент Украины Петр Порошенко поручил разобраться с обстоятельствами происшествия.

В то же время, причину массового отравления до сих пор установить не удалось. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за сильного ливня, который прошел накануне и мог смыть в канализационный коллектор химикаты, которые и стали источником ядовитых испарений.

Между тем, лаборатория Госпотребслужбы Черкасс взяла пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты анализов ожидаются к 16 часам.

Ранее мы сообщали, что по факту массового отравления на школьной линейке в Черкассах полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение мер по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".