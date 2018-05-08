Порошенко поручил разобраться с отравлением детей в Черкассах: в город срочно вылетел Гройсман (дополнено)

Вчера, 13:15

Президенту Украины доложили о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в одной из черкасских школ


Председатель СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и председатель Черкасской ОГА доложили президенту о ситуации с отравлением детей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с Премьер-министром", – сообщил Цеголко.

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Премьер-министр срочно отбыл в Черкассы.

"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", – написал Владимир Гройсман в своем Twitter.

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Напомним, в Черкассах во время линейки в школе №8 потеряли сознание 50 детей, которые были госпитализированы. 

На данный момент госпитализировали 51 человека, в числе которых учительница. 11 человек находятся в реанимации.

Полиция Черкасс открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". 
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"Сегодня"

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