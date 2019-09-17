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Мощный пожар в Полтавской области не могут потушить почти сутки: задействована авиация

17 сентября, 08:29

Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды)

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

В Полтавской области в понедельник, 16 сентября, днем началось возгорание лесной подстилки и травы. В результате пожар не могут потушить уже более полусуток. Для тушения пожара чрезвычайники используют авиацию. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"16 сентября в 16 час. вблизи с. Руденковка Новосанжарского района возникло возгорание лесной подстилки, травяного настила и тростника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 ч. 20 мин. в тот день пожар был локализован.

"Площадь пройденная огнем составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника", - рассказали спасатели.

Таким образом, на сегодняшний день - пожар до сих пор не удалось закончить.

"По состоянию 7 ч. 17 сентября наблюдается тление отдельных ячеек", - отметили чрезвычайники.

Добавляется, что к тушению привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники. 

"Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды)", - резюмировали спасатели.

Как мы писали ранее, в Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой Почты".

Напомним, в ночь на 17 августа произошел масштабный пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и 10 человек пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

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