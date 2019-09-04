В Полтавской области поймали опасного преступника, сбежавшего из колонии

Мужчину осудили за разбой и покушение на убийство

/ Фото: Pixabay

В Полтавской области полицейские задержали особо опасного преступника, который 3 сентября сбежал из исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, мужчина совершил побег из Крюковской исправительной колонии №29, что находится в селе Божковское под Полтавой. Как выяснилось, мужчину осудили за разбой и покушение на убийство. Преступника задержали сегодня около часа ночи, благодаря информации от неравнодушных граждан города Кобеляки. Беглеца поймали в местном парке.

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"В настоящее время 36-летний осужденный передан работникам исправительной колонии для проведения дальнейших процессуальных действий", - отметили в полиции.

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Кроме того, вчера во Львовской области из Николаевской колонии сбежали двое осужденных. В связи с побегом сейчас по области работает полиция.

Также мы сообщали, что не так давно в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.

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