Мы – украинцы: херсонские шведы создают ковры для королевской семьи

"Сегодня" продолжают знакомиться с традициями разных народов, живущих в Украине

"Сегодня" продолжают цикл "Мы – украинцы", и наш очередной рассказ – о шведах, живущих в Украине.

Их меньше сотни на всю страну, но именно к ним приезжали шведские король и королева.

"Сегодня" побывали в Змеевке Херсонской области, где компактно проживают украинские шведы. Они рассказали нашим корреспондентам, как гадали в древности, а также о том, кто поставляет шведскому королевскому двору авторские ковры.

Журналисты увидели, как в херсонской глубинке создают ковры, причем почти все станки были привезены из Швеции, а ткачих отправляли на стажировку в Стокгольм.

"Эти все узоры сделаны по технике, которой нас учили в Швеции. Скажем, как правильно набор ниток заправлять в станок", – рассказывает одна из ткачих.

На одно изделие уходит от нескольких месяцев до года. Покупают в основном клиенты из Евросоюза, многие – из Скандинавии.

"Они любят все натуральное. Они больше любят такое, пастельных тонов", – говорит еще одна сотрудница ателье.

Владелица мастерской открывает "Сегодня" секрет – их ковры даже украшают жилище будущей королевы Швеции – Виктории. Она заказала их на свою свадьбу, а потом лично поблагодарила. Письмо от королевны – на видном месте.

"Вот, написано от руки: "Я благодарна за вашу работу, очень красивые ковры, они украшают наш дом", – говорит владелица ателье Лариса Боден.

Увидеть ковровое производство приезжают туристы из Швеции – по дороге к Змеевке. Гостей приглашают сразу на четырех языках – украинском, шведском, немецком и английском, а дорогу в шутку называют "королевским трактом", поскольку построили ее 11 лет назад специально к визиту королевской шведской семьи.

"Мы говорили "велькомна" – это "добро пожаловать к нам". Я здоровалась даже с ним за руку. Даже люди смеялись, девушки наши – мы и руки не будем мыть, потому что с королем здоровались", – вспоминает жительница Змеевки Валентина Василишина.

В Змеевке король Карл XVI Густав встречался со шведами, предков которых сюда в 1782 году принудительно переселила Екатерина II. С тех пор здесь сохранилась церковь, которую сейчас потомки викингов делят с украинцами.

В этой церкви крестили и змиевскую шведку Марину, которая благодаря традиции и скандинавским туристам получила три имени.

"Мне взяли моего крестного отца, он был из Дании. А крестная мать была из Швеции. И поэтому мама с папой дали имя Марина, крестные отец с матерью дали имя Аманда, и наш священник – Виктория", – рассказывает Марина Аманда Виктория Бускас.

Для жителей Змеевки Швеция финансирует факультативы шведского языка. Специально для "Сегодня" шведы поют свою любимую песню, которой радовали короля.

Каждый год в Змеевке шведов становится все меньше, и они почти полностью ассимилировались с украинцами.

Ранее "Сегодня" рассказывали о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

Также в рамках цикла "Мы – украинцы" выходили материалы о рецепте счастья гагаузов, о болгарах, живущих в Украине, о поселениях этнических чехов, и о том, как свои традиции сквозь века пронесли живущие в Украине турки-месхетинцы.

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