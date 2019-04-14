На границе остановили россиянина с "музыкальной" контрабандой
Россиянин пытался вывезти из Украины старинный патефон и уникальные пластинки
В Сумской области пограничники остановили гражданина России, который пытался вывезти контрабанду – старинный граммофон, а также коллекцию уникальных пластинок.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, россиянина остановили в пункте пропуска "Катериновка" в ходе оформления пересечения границы автомобилем Volkswagen российской регистрации.
В багажнике машины был обнаружен старинный патефон, изготовленный ориентировочно в середине прошлого века, а также 16 пластинок.
Обнаруженные предметы, которые могут представлять историческую и культурную ценность, были изъяты. На правонарушителя составлены административные протоколы.
Напомним, ранее пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде.
Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.
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