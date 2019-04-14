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На границе остановили россиянина с "музыкальной" контрабандой

Сегодня, 02:41

Россиянин пытался вывезти из Украины старинный патефон и уникальные пластинки

У россиянина изъяли старинный патефон и уникальные пластинки
У россиянина изъяли старинный патефон и уникальные пластинки. Фото: ГПСУ

В Сумской области пограничники остановили гражданина России, который пытался вывезти контрабанду – старинный граммофон, а также коллекцию уникальных пластинок.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, россиянина остановили в пункте пропуска "Катериновка" в ходе оформления пересечения границы автомобилем Volkswagen российской регистрации.

В багажнике машины был обнаружен старинный патефон, изготовленный ориентировочно в середине прошлого века, а также 16 пластинок.

Обнаруженные предметы, которые могут представлять историческую и культурную ценность, были изъяты. На правонарушителя составлены административные протоколы.

Напомним, ранее пограничная служба Польши задержала 31-летнего гражданина Украины, который незаконно пересек польско-украинскую границу. Мужчина двигался спиной вперед, поскольку хотел запутать пограничников, как будто он ушел в Украину, а не в Польшу, в которую ранее ему отказали во въезде. 

Как мы писали ранее, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.

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Тег пограничники, контрабанда, россиянин, контрабандист, сумская область

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